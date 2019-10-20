28 عاما هي عمر مسيرته الفنية، و36 فيلما هي عدد أفلامه على الشاشة الكبيرة، فضلا عن كثير من الألحان لنفسه ولكبار مطربي زمنه، حقق بها نجاحات كبيرة ونال بها شهرة واسعة ووضعته في الصف الأولى لنجوم الطرب العربي، هو محمد فوزي الذي غيّبه الموت في مثل هذا اليوم قبل 53 عاما.

نجاحات فوزي الفنية لم تقتصر على الغناء فقط مطربا وملحنا، إذ نجح كممثل واحتل مكانته بين نجوم الصف الأول، فضلا عن تأليفه 3 أفلام للسينما كان هو بطلها، نستعرضها في السطور التالية:

من أين لك هذا

عرض الفيلم السينمائي "من أين لك هذا" في العام 1952، وكان أول تجارب فوزي مع التأليف السينمائي، إذ سرّد الفيلم الذي كتب له السيناريو والحوار علي الزرقاني، قصة الشاب "وحيد" طالب بكلية الطب، ويعيش مع عالم اخترع تركيب كيميائي يجعل الإنسان غير مرئي، وحين يقع وحيد في حب فتاة "سلوى" وتبادله المشاعر ذاتها، يرفض والدها الزواج من وحيد مفضلا شخصا آخر عليه، وهنا يستغل وحيد الاختراع الكيميائي للوصول إلى محبوبته سلوى.

الفيلم بطولة محمد فوزي، مديحة يسرى، إسماعيل ياسين، وفريد شوقي"، وإخراج نيازي مصطفى.

معجزة السماء

بعد 4 سنوات من تجربته الأولى في التأليف، وتحديدا في العام 1956، كان فوزي على موعد مع تجربته السينمائية الثانية في فيلم "معجزة السماء"، وكتب له القصة والسيناريو والحوار بمشاركة علي الزرقاني.

وروى الفيلم قصة موظف صغير يستعد للسفر إلى الإسكندرية ليعمل مطربا بأحد الملاهي، لكن أصدقاءه يصطحبونه معهم إلى رأس البر، وهناك يتعرف بفتاة تسببت في تعطيله عن السفر، بسبب إصابته بالإنفلونزا في أثناء إنقاذها من الغرق، وتنشأ بينهما علاقة حب.

شارك محمد فوزي في بطولة الفيلم إلى جانب، مديحة يسري، عبدالسلام النابلسي، علوية جميل، ووداد حمدي، إخراج عاطف سالم.

كل دقة في قلبي

في العام 1959 كتب فوزي قصة فيلم "كل دقة في قلبي" بالتعاون مع فؤاد القصاص، وكتب السيناريو والحوار أبوالسعود الإبياري، وتبدأ قصة الفيلم حين تصدم راقصة تدعى سهير، مدرس موسيقى يدعى فتحي بسيارتها، وتتكفل بعلاجه حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، وتقرر نقله ليقيم معها في منزلها، وتنشأ بينهما قصة حب، تضعهم في العديد من المشكلات.

شارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنان محمد فوزي، سامية جمال، نازك، أحمد فؤاد، وبدر نوفل، إخراج أحمد ضياء الدين.

وأنتج فوزي للسينما أكثر من 20 فيلما، وشارك في الغناء والألحان في أكثر من 65 فيلما سينمائيا، ورحل عن الحياة في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر عام 1966 عن عمر ناهز 48 عاما.