قال الفنان حميد الشاعري، إن الفنان بليغ حمدي والفنان محمد فوزي، هما أهم موسيقيين في تاريخ مصر، ومحمد فوزي عبقري وسابق لعصره، وبليغ حمدي عمل نقلة في الموسيقى.

وتحدث الشاعري عن الإعلامي إبراهيم عيسى قائلا: "أنا بعشق الراجل ده.. وزارة ثقافة متنقلة.. وبحترمه جدا.. هو مكتبة".

وأكد الشاعري خلال حديثه مع الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ببرنامج "عايشة شو"، على شاشة "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، على أن الفنان محمد رمضان، فنان كبير، والموسيقى التي يقدمها طالما حققت نجاحا وشهرة، فمن المؤكد أنها تحمل شيئا إيجابيا، "الناس مش هبلة، ولو اتعرض عليا شغل مناسب ليه سألحن له".

وعن استخدام الفنان محمد رمضان أغنياته في صراعات شخصية: "يستخدموا أغاني أحسن مايشتموا بعض، ويشوهوا صورتنا".