بعد قليل.. افتتاح محطة مترو هليوبوليس بالخط الثالث

تفتتح بعد قليل، وزارة النقل، محطة هليوبوليس المدرجة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة أمام الركاب، وذلك بعد انتهاء كافة الاعمال الإنشائية والتنفيذية والتشطيبات.

وتعتبر محطة هليوبوليس الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أنها مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، ومنفذة وفق أحدث المواصفات بالعالم، ومزودة بماكينة صراف آلى لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة.

كما أن المحطة المكيفة بمستوياتها الثلاث تتضمن وصلتين كل وصلة منهما اشبه محطة مستقلة، أحدهما فى اتجاه مسار الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد حتى محطة عدلى منصور بالسلام بجوار موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام، حيث التقاطع مع مشروع القطار المكهرب الممتد حتى العاصمة الإدارية وصولا إلى مدينة العاشر من رمضان، والثانية فى اتجاه إلى مطار القاهرة.

وقال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه عقب افتتاح محطة هليوبوليس رسميا سيسمح بفتح مداخلها أمام الجمهور واستقلال الركاب لقطارات الخط الثالث عبرها، حيث أن القطارات لا تتوقف بها حاليا وتمر عبرها فقط في اتجاه نادي الشمس - المحطة النهائية حاليا بالخط الثالث، مؤكدا أن المحطة مقامة على مساحة تقترب من 10 آلاف متر مربع ومنفذة على ثلاث مستويات وفق أحدث المواصفات العالمية ومستوياتها الثلاث مكيفة.

وأضاف "والي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن محطة هليوبوليس بها سلالم كهربائية متحركة بالمستويات الثلاث من الرصيف حتى مستوى سطح الشارع، ومزودة بماكينات صراف إلكترونية الـVTM لاستخراج التذاكر آليا، بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة لمنع زحام المواطنين.