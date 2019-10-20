تمكن فريق الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية والتهم محتوياتها بمساكن الشباب دائرة قسم شرطة ثان أسيوط، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية بمساكن الشباب بدائرة قسم ثان أسيوط.

وبانتقال الإسعاف والحماية المدنية تبين صحة البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنازل مجاورة.

ونجم عن الحريق إتلاف واحتراق محتويات الشقة بالكامل دون خسائر بشرية، وجار حصر الخسائر وتحريرت المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.