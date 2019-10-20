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موسم تراجع أسعار السلع الغذائية

موسم تراجع أسعار السلع الغذائية

الأكاديمية العسكرية تفتح باب التقدم لدبلومة في الإعاقة العصبية للطفل

الأكاديمية العسكرية تفتح باب التقدم لدبلومة في الإعاقة العصبية للطفل

ناهد السباعي: اتجهت للأفلام التجارية لرفضي تصنيف الممثل.. وأتمنى الوصول إلى العالمية

ناهد السباعي: اتجهت للأفلام التجارية لرفضي تصنيف الممثل.. وأتمنى الوصول إلى العالمية

خلاف بين ابنة "بروس لي" و"تارانتينو" يمنع عرض "Once Upon a Time in Hollywood" في الصين

خلاف بين ابنة "بروس لي" و"تارانتينو" يمنع عرض "Once Upon a Time in Hollywood" في الصين

"الإسكان" تتابع مع شركات المقاولات معدلات تنفيذ حدائق العاصمة الإدارية

"الإسكان" تتابع مع شركات المقاولات معدلات تنفيذ حدائق العاصمة الإدارية

عرض "The Irishman" على المسرح المصري في هوليوود يعيد فتح صفقة بيعه

عرض "The Irishman" على المسرح المصري في هوليوود يعيد فتح صفقة بيعه

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7 مشاهد لمقتل محمود البنا.. من "ستوري فيسبوك" إلى "جلسة محاكمة راجح"

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أنفاق بورسعيد الجديدة.. "حلم طال انتظاره"

بحكم قانون الطفل.. لا إعدام ولا مؤبد ولا مشدد لقتلة "شهيد الشهامة"

بحكم قانون الطفل.. لا إعدام ولا مؤبد ولا مشدد لقتلة "شهيد الشهامة"

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مرمر يطالب برحيل حكومته بلبنان وبنزيما عن الريال: "الاتنين مبيعملوش حاجة"

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بعد قرار العموم البريطانى بإرجائه.. أبرز مراحل بريكست منذ استفتاء 2016

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