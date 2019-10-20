وصل المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، و3 متهمين آخرين، صباح اليوم، إلى مقر محكمة شبين الكوم، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك للمثول أمام محكمة "جنايات الطفل"، في أولى جلسات محاكمتهم بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم "شهيد الشهامة" يوم 9 أكتوبر الجاري.

تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، وذلك أمام محكمة جنايات الطفل بالمنوفية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وأغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمحافظة، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تمنع السيارات والدراجات النارية من المرور، ولم تحضر أسرة المجني عليه أو أحد من أصدقائه، حتى الآن.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

يُشار إلى أنَّ المحاكمة تأتي عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث، التي بدأت بـ"ستوري" على فيسبوك لتصبح بـ"قضية رأي عام".