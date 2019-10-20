طلب المحامي نضال مندور، محامي أسرة المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، التصريح له باستخراج شهادات ميلاد المتهمين من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقي المتهمين في قضية قتل نجل موكله محمود البنا.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وذلك أمام محكمة جنايات الطفل بالمنوفية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وأغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

يُشار إلى أنَّ المحاكمة تأتي عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيسبوك لتصبح بعدها "قضية رأي عام".