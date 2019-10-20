احتشد عدد من المواطنين أمام مقر محكمة "شبين الكوم" في محافظة المنوفية، بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة محمد راجح، المتهم بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم "شهيد الشهامة".

هتافات تزامنًا مع المحاكمة "واحد اتنين حق البنا فين"

وردد المحتشدون هتافات "واحد اتنين حق البنا فين"، قبل أنَّ تلقي قوات الأمن القبض على عدد منهم وتُفرق البقية.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وذلك أمام محكمة جنايات الطفل بالمنوفية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وأغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

يُشار إلى أنَّ المحاكمة تأتي عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيسبوك لتصبح بعدها "قضية رأي عام".