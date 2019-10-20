الآلاف يتابعون أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، بتهمة قتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، يوم 9 أكتوبر الجاري، حيث كان أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

احتشاد أصدقاء البنا وأسرته.. والمحامي يطلب تصريحا لاستخراج شهادات ميلاد المتهمين

وترصد "الوطن" مراحل المحاكمة.

07:59.. شددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إجراءاتها حول مبنى محكمة شبين الكوم، قبيل انطلاق أولى جلسات

09:36.. وصل المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، و3 متهمين آخرين، إلى مقر محكمة شبين الكوم، وسط حراسة أمنية مشددة، للمثول أمام محكمة "جنايات الطفل".

09:58.. احتشد عدد من شباب محافظة المنوفية قرب محكمة شبين الكوم، قبيل بدء جلسة محاكمة محمد أشرف راجح.

10:29.. وصل محمد البنا والد المجني عليه محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ "شهيد الشهامة"، إلى مقر محكمة شبين الكوم، كما وصل محامي الأسرة، انتظارا لبدء الجلسة.

10:31.. بدأت محكمة جنايات الطفل قبل قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم شهيد الشهامة.

10:39.. طلب المحامي نضال مندور، محامي أسرة المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، التصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقي المتهمين في قضية قتل نجل موكله محمود البنا.

10:49.. القبض على عدد من المحتشدين أمام محكمة شبين الكوم.

10:52.. تأجيل أولى جلسات محاكمة راجح بتهمة قتل شهيد الشهامة لـ27 أكتوبر