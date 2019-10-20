قال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه عندما يفرغ العقل يبتعد عن محبة الله، ويصير الإنسان عابدًا لمزاجه.

وتحدث البابا أثناء زيارته، مساء أمس، مقر القنصلية المصرية بمارسيليا بجنوب فرنسا، عن رحلة العبادة في تاريخ الإنسان، قائلا إن المرحلة الأولى للعبادة كانت "عبادة الأوثان" ثم مرحلة العبادة المتعددة، وبعد ذلك مرحلة عبادة الإله الواحد، قبل أن يتحول الإنسان إلى عبادة العقل منذ الثورة الصناعية.

وأضاف: أما المرحلة الحالية فصار الإنسان يعبد مزاجه فلا يرى إلا نفسه، وابتعد عن الله وكانت النتيجة أننا وصلنا إلى العالم المجنون.

وكان في استقبال البابا لدى زيارته السفير هشام ماهر القنصل المصري العام بجنوب فرنسا وطاقم القنصلية. وعقد البابا لقاءً حضره عمدة مارسيليا ريناود موزيلي.

ورافق البابا خلال الزيارة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للبابا.

ويجري البابا حاليًا جولة رعوية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا، زار خلالها إيبارشية باريس وشمال فرنسا، حيث التقى بشعب الإيبارشية وشبابها وأطفالها، ودشن كنيسة بها كما زار بلجيكا ودشن كنيستين بهما.

وعلى المستوى الرسمي، التقى البابا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه وبرئيس البرلمان الأوروبي بمقر البرلمان ببروكسل، وكذلك رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين، وزار أيضا سفارتي مصر بباريس وبروكسيل.