إطلاق المرحلة الأولى من "نسور" لربط التجارة بين مصر و10 دول أفريقية

أعلن وزير قطاع الأعمال العام إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "نسور"؛ لربط التجارة الخارجية بين مصر و10 دول أفريقية، مؤكدا انطلاق رحلات أسبوعية للنقل البحري، وأنه سيجرى اختيار دولتين أفريقيتين لعمل مستودعات بها لتقديم الخدمات لها.

وأوضح هشام توفيق، خلال مؤتمر مؤشرات الحكومة اليوم، أن القطاع الخاص سيكون له النسبة الأكبر بمجلس إدارة "نسور"، إضافة إلى وجود شركة حكومة وبنوك مصر والأهلي والقاهرة، مشيرا إلى أنه جارٍ دراسة احتياجات السوق المصرية من أفريقيا والعكس بهدف تحقيق التنمية في جميع البلاد الأفريقية.