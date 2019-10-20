كشف الفنان محمود قابيل، عن كواليس تحضيرات فيلم "فجر يوم جديد" مع الفنانة فاتن حمامة، وذلك قبل اعتذارها عنه لسفرها إلى أسبانيا، واستعانة المخرج يوسف شاهين بالفنانة سناء جميل كبديلة لها.

وقال "قابيل"، لـ "الوطن"، إنه قرأ سيناريو الفيلم مع فاتن حمامة، معتبراً إياها سيدة مصر الأولي، لأنها منحته نصائح أفادته كثيراً، مضيفاً أنها اضطرت للسفر إلي أسبانيا، حيث كان الفنان عمر الشريف يُصور فيلم "دكتور زيفاجو" هناك، وتم الاستعانة حينها بالفنانة سناء جميل، وهو التحق حينها بالكلية الحربية، بحسب قوله.

يذكر أن محمود قابيل قد تم تكريمه أخيراً من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الخامسة والثلاثين.