طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أن تطلب من وزارة التضامن الاجتماعي إرسال الحساب الختامي لصندوق تأمين الأسرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وقال عبد العال إنه لم يتم موافاة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بالحساب الختامى للصندوق وعلى لجنة التضامن القيام بذلك، مضيفا "عليكم أن تطلبوا من الوزارة طلب تفصيلي عن الصندوق، عايزين نشوف الأموال اللى فيه إيه و اللى صرفوه ايه، واللى متعثر عندهم، معندناش صناديق خاصة بعيد عن رقباتنا.