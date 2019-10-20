وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم، في اجتماعه رقم 150، الذي عقد برئاسة الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على تسجيل 33 درجة ماجستير، و14 رسالة دكتوراه، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات، شملت عقد برنامج تدريبي للتعرف على خطوات التقدم للحصول على تقارير معامل التأثير، وفحص الاقتباس لأغراض ترقية أعضاء هيئة التدريس، بالتعاون بين قطاع الدراسات العليا "المكتبة الرقمية" وبنك المعرفة المصري خلال شهر نوفمبر 2019 المقبل، بالإضافة إلى دعوة جامعة النيل، لأعضاء هيئة التدريس المعينين بتكنولوجيا المعلومات لحضور الدورة الـ29 للمؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا والذي تنظمه الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا.

كما ناقش الاجتماع، خطاب الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، الذى يفيد أن الإدارة هي المنوطة بالترشيح والمسؤولة عن قيد الطلاب الوافدين على المنح سواء منح البرنامج التنفيذي بين وزارتي التعليم العالي، والخارجية، والمقدمة للطلاب الوافدين بجميع الجنسيات.

تلقى مجلس الدراسات العليا والبحوث، إخطارا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على تخفيض رسوم دراسة الماجستير، والدكتوراه، والدبلومات، والدراسات العليا بالجامعات الحكومية في مجالات الآثار والمتاحف. وناقش المجلس، مذكرة بشأن تشكيل لجنة متخصصة للبدء في إنشاء وبناء قاعدتي بيانات للدراسات العليا، وأخرى للعلاقات الثقافية قطاع الدراسات العليا على أن يتم ربطها بإدارات الكليات، وتم عرض تقرير بشأن لائحة دبلومة الدراسات العليا التخصصية في التغذية المدرسية بكلية التربية النوعية.