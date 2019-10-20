تباشر نيابة العاشر من رمضان، التحقيق مع موظفة متهمة بالتسبب في وفاة مواطن بعد مناوشات بينهما والاعتداء عليه بالحذاء في مكتب التأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بلاغا من "عصام.م.ا" يفيد باتهام (وداد.ا) موظفة بمكتب التأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان بالتسبب في وفاة والده 65 عاما بعد وقوع مناوشات بينهما، وتطور الأمر لاعتدائها عليه بالحذاء.

انتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر من لمكان الواقعة، وتم التحفظ على الموظفة، وتم إحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيقات. وتشير التحريات الأولية إلى أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.