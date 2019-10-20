طالب بيان للمتظاهرين في لبنان، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

ودعا المتظاهرون إلى إسقاط الحكومة والدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وأكد البيان ضرورة تحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب.

وجاء في بيان المتظاهرين ردا على الورقة الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة اللبنانية: "لا ثقة في إصلاحاتكم، نرفض هذه المماطلة ومحاولة كسب الوقت، الناس قالت كلمتها، تظاهر وإضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب".

وحدد المتظاهرون مطالبهم في عدة نقاط، هي:

- الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية.

- تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة على أن تتبنى الخطوات التالية:

- إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل.

- إدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل.

- تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.

واختتم البيان بثلاثة هاشتاغات: "#القوة_للناس، #لبنان_يثور، #لبنان_ينتفض".