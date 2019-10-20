علق الفنان اللبناني رامي عياش، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على الأوضاع الحالية التي تشهدها بلاده من انتفاضة شعبية.

وغرد عياش: "اليوم الكلمة للناس، ما بيكون من الناس يللي ما بيحس بالناس، بلدنا موجوع وانتفخ من السرقة والفساد والفرز الطائفي، نازل لنوقف خلف حقوق الناس بالحياة الكريمة".

وأضاف: "فنانين وعمال وطلاب ونقابات وكلنا عم نكسر حواجز اليأس، ونبني أمل ببلد أفضل".

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.