حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على نشر صور للمظاهرات الجارية في لبنان، عبر حسابها الشخصي تويتر؛ لتعبر عن فخرها بالشعب اللبناني والتظاهرات التي يقومون بها ضد الحكومة اللبنانية.

وغردت عجرم: "صوتنا واحد وعلمنا واحد، هيدا الشعب اللبناني، هيدا لبنان كل مواطن اليوم بالشارع بيكبر القلب أنتو أحلى عالم بلدنا إلنا.. وخلي الكل يسمع هالبلد رح يضل إلنا.. لبنان يثور.. لبنان ينتفض".

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.