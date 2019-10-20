عقدت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح، و3 آخرين، في اتهامهم بقتل محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بتاريخ 9 من أكتوبر الجاري.

بدأت أحداث اليوم، بتشديدات أمنية مكثفة بمحيط المحكمة، حيث أغلق رجال الأمن، كل الطرق المؤدية إلى محكمة شبين الكوم، وحضر المحاكمة المدعين بالحق المدني، موكَّلين من والد محمود البنا، كما حضر والد المجني عليه محمد البنا فقط من جانب أسرته الضحية، وحضر أيضا المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة.

بدأت جلسة المحاكمة، بإثبات حضور هيئة الدفاع عن المجني عليه "محمود البنا"، والمحامين عن المتهمين الأربعة، ثم طلب المستشار رئيس الدائرة القضائية، من ممثل النيابة العامة، قراءة قرار الإحالة للمحكمة، الصادر من النائب العام، في حق المتهمين.

وواجه رئيس الدائرة القضائية، المتهمين الأربعة، بقتلهم محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث سألهم: "هل أنتم قتلتم محمود محمد البنا؟"، وردَّوا عليه جميعا، بإنكارهم للاتهام: "مقتلنهوش يا سيادة المستشار".

واستمع رئيس الجلسة، إلى طلبات هيئة الدفاع عن المجني عليه، والذين أكدوا أهمية إثبات السن الحقيقي للجناة الأربعة، حيث طلبوا صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد المتهم الأول، محمد أشرف عبد الغني راجح، الورقية، أو من مكتب صحة تلا، أو من السجل المدني في تلا، وصورة مطابقة للأصل من شهادة الطبيب المرخص لهم بالتوليد، المبين بهما واقعة الميلاد وتاريخها واسم المولود، طبقا للمادة 27 من قانون الطفل.

كما طلب المدعون بالحق المدني، الحصول على صورة رسمية من جميع الأوراق المودعة في الحضانات، وبجميع سنوات مراحل تعليم المتهم الأول، بملفاته الدراسية، وصورة طبق الأصل من جواز سفره، وشهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة، وصورة طبق الأصل أو شهادة من أي إدارة مرور تفيد عما إذا كانت لديه رخصة قيادة من عدمه، سواء سيارة أو دراجة بخارية، وصورة طبق الأصل من جميع أوراق ملف المتهم الأول من كلية التجارة جامعة السادات.

رئيس الجلسة استمع إلى طلبات دفاع المتهم الأول، والتي كان أبرزها "التمكين من تصوير ملف القضية"، والانفراد بالمتهمين لمحادثتهم وسماع الحقيقة من فمهم، ومواجهة الطبيب الشرعي الذي أقر حالة الوفاة، ومناظرته أمام المحكمة.

وأجَّل رئيس المحكمة، القضية، لجلسة 27 من الشهر الجاري، للإطلاع على الطلبات المقدمة من وكيل المجني عليه، والحصول على الأوراق الرسمية التي تؤكد السن الحقيقي للمتهم الرئيسي "محمد راجح" و3 آخرين.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المجني عليه محمود محمد البنا بمعاتبة القاتل "محمد راجح" نتيجة اعتدائه على فتاة في الشارع بالضرب، حيث تربص القاتل، للمجني عليه، بمعاونة 3 من أصدقائه، وهم "م. ا. ر" طالب بكلية التجارة جامعة السادات، و"ا. م. ع" طالب في التعليم الثانوي التجاري، و"م. ا" وشهرته "حماصة" طالب بالثانوي الزراعي، و"إ. إ. ا" صديق المتهم الرئيسي، وطعنه عدة طعنات نافذة بالبطن والوجه والفخذ.