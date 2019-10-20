سلم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، درع العمل التنموي العربي للملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، تقديراً لجهوده المتواصلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما أفضى إلى نقلة حقيقية في مستوى الحياة بالأردن، وإلى نهضة على جميع الأصعدة.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن "درع العمل التنموي العربي" هو نوع من التكريم المعنوي للشخصيات ذات التأثير والإنجاز المتميز في مجال التنمية على الصعيد العربي، وإن الغرض منه هو الإشارة بالبنان للتجارب الناجحة وتسليط الضوء عليها حتى تتكرر الإنجازات وتتوالى التجارب الناجحة، وتنتقل روح البناء والعمل من بلد إلى بلد، وقد توافقت منظمات العمل العربي المشترك على اختيار الملك عبدالله الثاني ليكون حامل الدرع لهذا العام.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام حرص خلال كلمته أمام الملك عبد الله لدى تسليمه الدرع على التأكيد على أن ظروف الاقتصاد الأردني لم تكن سهلة أبداً، وأن التحديات كانت دوماً هائلة وكبيرة، وأن الأردن لم تكن لتصل إلى هذه المكانة من الاستقرار والازدهار لولا حكمة القيادة وبعد نظرها.

وأشار إلى أن أبو الغيط أوضح في كلمته أن الملك عبد الله قائد مبتكر لأمة مبتكرة، وأنه أيضاً رجل مواقف يؤمن بالقضايا العربية، وأن فلسطين والقدس بالنسبة له في مرتبة العقيدة والايمان، مضيفاً أن مواقفه لا تقبل المزايدة، وهو يعبر عنها بكل صدق وشجاعة للقريب والبعيد، فهو صاحب الموقف الصلب في الوقت الصعب. كما حرص أبو الغيط على توجيه الشكر – باسم الجامعة – للملك عبد الله وللأردن، شعباً وحكومة، على الموقف النبيل الذي أظهرته باستقبال ما يقرب من 1.3 مليون لاجئ سوري عبر سنوات الحرب في هذا البلد المنكوب.