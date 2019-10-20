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ضاحي: تسلمنا مشروعات إسكان المهندسين في حالة متعثرة.. ونتابع تنفيذها

ضاحي: تسلمنا مشروعات إسكان المهندسين في حالة متعثرة.. ونتابع تنفيذها

نائبة تطالب بحرمان الممتنعين عن دفع النفقة من ممارسة حقوقهم السياسية

نائبة تطالب بحرمان الممتنعين عن دفع النفقة من ممارسة حقوقهم السياسية

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التعليم تستجيب لمعلم الإسكندرية ضعيف البصر بنقله لأقرب مدرسة تناسبه

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