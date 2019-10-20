نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، ما تردد عن تلقي أجهزة الأمن أي بلاغات من نقابة المهن الموسيقية أو المطرب الشعبي حمو بيكا، تفيد بوجود مشاجرة داخل مقر النقابة، أو مشادات داخل النقابة بين "حمو" وأعضاء النقابة، مضيفا أنه حتى الآن لم يجرى تحرير أي بلاغات من الطرفين.

وكان المطرب الشعبي حمو بيكا سجل مقطع فيديو من داخل نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد، التابعة لدائرة قسم شرطة عابدين، مهددا فيها بالاعتصام داخل النقابة، موضحا خلال الفيديو أن أعضاء المهن طلبوا منه مبلغ 300 ألف جنيه للسماح له بالغناء، وهاجم بيكا المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، واتهمه بعدم الاعتراف بفنه.