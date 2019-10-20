ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، مُسن بنهاية عقده السادس، لاتهامه بالاعتداء جنسيا على مريض نفسي خلال إجرائه جلسة علاج روحاني له، وتم تصوير الواقعة من خلال شاهد عيان.

تلقى العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة ببا، بلاغا من " فتحي . م . ع" 53 سنة، فلاح، مقيم عزبة إمام الشريف دائرة المركز، يتهم فيه " منير . ي . أ" 67 سنة، عاطل ويقوم بأعمال روحانية، مقيم قرية قمبش دائرة المركز، بالتعدي جنسياً على نجله " ع" 19سنة، عاطل ويعاني من مرض نفسي. وبسؤال والد المجني عليه، أقر أنه أثناء قيام المتهم بمعالجة ابنه من مس أرضي " جان " بعد استدعائه لمنزلهم، تعدى عليه جنسيا، وتم تصوير مقطع مصور بذلك من خلال نافذة المنزل.

كما تبين من التحريات، وبسؤال" أحمد . س . ع" 30 سنة، عاطل، مقيم قرية السلطاني دائرة المركز، أيد مضمون ما جاء بأقوال المبلغ، وأضاف أنه شاهد واقعة التعدي من خلال نافذة بمنزل المبلغ، وقام بتصويرها فيديو عبر هاتفه المحمول، وقدم مقطع التصوير للشرطة. تحرر محضر بالواقعة، وتحفظت قوات الشرطة على الهاتف المحمول الخاص بشاهد الواقعة. وضبطت قوات الشرطة المتهم، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في البلاغ.