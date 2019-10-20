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" مبني من الملح والليلة بـ9 آلاف".. تعرف على فندق إقامة كيتي بيري في مصر

" مبني من الملح والليلة بـ9 آلاف".. تعرف على فندق إقامة كيتي بيري في مصر

محافظ الشرقية يُهنئ الأبطال الرياضيين لفوزهم بالمراكز الأولى

محافظ الشرقية يُهنئ الأبطال الرياضيين لفوزهم بالمراكز الأولى

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نقابة المحامين بالمنوفية تصدر تقريرا عن محاكمة متهمي "شهيد الشهامة"

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غدا.. انطلاق الملتقي التوظيفي لتوفير 8 آلاف فرصة عمل في الدقهلية

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