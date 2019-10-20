أعلنت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، دعمها لتظاهرات لبنان عبر تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وعلقت أبو حمزة على الأحداث الجارية في لبنان بقولها: "‏منتشرف بفنانينا وإعلاميينا ومؤثرينا اللي عم يساندوا الناس ويدعموهم أما اللي عم يستعرضوا ويخانقوا فيا ريت يفهموا إنهم عم يسيئوا للبلد أكتر ما عم ينفعوه.. وخليني زيد عليهم اللي منزلين مرافقينهم معهم واللي أرهقونا بصورهم الخاصة.. اليوم نحنا بعرس ولبنان هو العريس استغلوا تأثيركم إيجابيًا، كونوا محفّزين لهالشباب ورشّوا الزفّة بالزهور".

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.