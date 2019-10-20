نشأت الديهي: المجتمع المصري ما زال أكثر أمانا من إنجلترا وأمريكا

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن المجتمع المصري والدولة المصرية مازالت هي الأكثر أمانا من إنجلترا وأمريكا، وهو ما أكده تقرير لـ "BBC" نُشر عام 2018، مشددا على أن المجتمع المصري حدث به هزات اجتماعية نتيجة غرس وحقن المجتمع المصري بأفكار شيطانية عبر جماعة الإخوان، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أنه شاهد رجلا ملتح في حادث للقوات المسلحة، كان يسخر ويضحك وسعيد بمقتل بعض أفراد القوات المسلحة؛ لكونه "جاهلا ومش متربي"، مشددًا على أن ما يبث من شائعات وأخبار كاذبة للمجتمع المصري يتسبب في استفزاز وانفعال المصريين، بينما في نفس الوقت يهتم الرئيس السيسي بصحة ووزن المواطن، ويهتم بمكافحة السمنة وفي نفس الوقت مكافحة الأنيميا، ويعتبر أن صحة المواطنين قضية أمن قومي.

وأكد أن الرئيس السيسي شارك في كشف هيئة لطلاب الكليات العسكرية؛ لكون الجيش رمانة الميزان لمصر، فهو يعطي قدوة ورسالة لقيادات الجيش بأنه لا يريد أن يستصغر أو يترك شيئا لا يتابعه بنفسه.

وأوضح أن تطوير القوات المسلحة يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف، بهذا الشكل والدقة والمستوى الرائع الذي ظهر به الطلاب المتقدمين للكلية الحربية.