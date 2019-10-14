أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجيش المصري في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة والتي أقيمت أمس الأحد في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، يُشعر الجميع بالفخر، حيث إن السيسي بدى عليه الثقة الشديدة في جاهزية القوات المسلحة وقدراتها.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "أنا شعرت إن السيسي خايف على جيشه من الحسد لكون هناك أناس كارهون لهذا الجيش وحاقدون عليه"، موضحًا أن الجيش المصري من أكبر وأقوى جيوش العالم عدد وعدة.

وتابع: "الجيش المصري يشرف، جيش فيه جيوش مش جيش واحد، من لا يفخر بجيشه في قلبه مرض، والقوات المسلحة أكبر من المجادلة والمزايدة وهي عمود الخيمة المصرية، مفيش مصري راضع من صدر أمه بجد، وشارب من مياه النيل بجد، وأكل من خيرات مصر حتى لو من صناديق القمامة إلا وسيكون وطني مخلص".

وتابع: "لا يوجد مصري بيخون، لكن كل إخواني خائن، فهم يسعون لتشوية الجيش المصري وإهالة التراب عليه".