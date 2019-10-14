أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر 1973، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونخبة من المقاتلين القدماء والجدد وطلاب الجامعات، ونخبة من أسر الشهداء، موضحًا أن الجيش المصري خرج من رحم الشعب المصري، والشعب المصري هو مداد هذا الجيش.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض على شاشة "TeN"، أن هناك لحمة وطنية بين الجيش والشعب، حيث تعد القوات المسلحة عمود الأمة، واصفا الندوة التثقيفية بأنه بمثابة يوم "وفاء ونصر".

وتابع: "الوفاء للقادة التي ذكرهم التاريخ، قادة اليوم يتذكرون قادة الأمس، حيث كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي المشير حسين طنطاوي"، مؤكدا أن الجيش المصري خير أجناد الأرض ولو كره الكارهون، موضحًا أن السيسي، خلال الندوة التثقيفية سن سُنة حسنة، بمطالبة الحضور بالحوار معه فيما يشغلهم بمنتهى العفوية والتلقائية.