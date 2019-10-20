قال نضال مندور، محامي أسرة محمود البنا، إن ماحدث في تلك الواقعة هو رؤية "البنا" لـ"راجح" أثناء محاولته للتعدي على أحدى الفتايات وأخذ هاتفها المحمول عنوه: "الموقف زعله وكتب بوست وقال أنه مش من الجدعنة أن واحد يقابل بنت ويشتمها".

وأضاف "مندور" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "راجح" هو شخصية ذات خصوصية بالمنوفية: "رجل عنده عربية ومتيسر وعامل أكثر من مشكلة قبل كدة وأهله حلوها بالفلوس وسمعته في البلد حدث ولا حرج"، موضحا أن ما كتبه "البنا" دفع "راجح" للانتقام منه وقام بإرسال عدد من الرسائل التهديديه بالانتقام والاعتداء عليه لما كتبه على صفحته الشخصية.

وأكد محامي أسرة محمود البنا، أن النيابة العامة قد قامت بتفريغ تلك التهديدات وأثبتت تهديده بالانتقام وهي الكلمة التي تحمل أكثر من معني منه "القتل"، مشيرا إلى أنه وبالفعل تم إعداد سلاح أبيض من قبل "راجح" واتفق مع 3 من أصدقائه وانتظروه فور خروجه من أحدى الدروس "للأسف المتهم استغل بعده عن المكان اللي فيه الناس وانقض عليه والأخرين كانوا يحملوا أسلحة بيضاء ومواد حارقه للعين وبدأوا في استخدامها للانتقام من محمود البنا".

وتابع: "فوجئنا أن أحد المتهمين قام برش المواد الحارقة على المواطنين الذين هرعوا لإنقاذ البنا مما يحدث له، وضربوه أكثر من ضربه أودت بحياته وتركوا الجثة ومشيوا وكأنه لم يفعل شيئا، ومحمود البنا لم يكن على عداء شخصي معه أو يدافع عن نفسه ولكنه كان يدافع عن فتاه كرجل مصري محترم وسمي في مصر كلها بكونه شهيد الشهامة والكرامة والرجولة".