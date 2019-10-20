أعرب الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، عن سعادته البالغة بتسميه كويكب باسمه في الفضاء، حيث ذكر أن التسمية جاءت من الجمعية العالمية لعلوم الفلك، وهي الوحيدة المسؤولة عن التسميات خارج الأرض، بقرار من الأمم المتحدة في عام 1948، وكذلك هذه الجمعية الوحيدة التي لها الحق في تسمية الأسماء والفجوات على سطح القمر.

وأضاف "الباز"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن وكالة ناسا الفضائية ليست لها الحق في تسمية أو إطلاق أسماء على الكواكب ولكنها هي فقط من تستقبل هذه الأسماء، موضحًا أنه فوجئ بإطلاق اسمه على كويكب في الفضاء أثناء رحلة علمية له بالخارج من وكالة ناسا.

وتابع، "عمري ما درست فضاء ولا عمري أخذت درس أو كورس في الفلك"، موضحا أن الفلك ليس مجاله حيث إنه متخصص فقط في الجيولوجيا، كما أن السفر إلى سطح القمر ليس أمرا سهلا ويحتاج إلى خطة لمدة 15 سنة.