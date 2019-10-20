ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" حتى فبراير 2020 إذا عجز رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون عن إقناع البرلمان باتفاق الانسحاب هذا الأسبوع، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية إن التأجيل سيكون مرنا مما يعني أن بريطانيا يمكن أن تنسحب من الاتحاد أول نوفمبر أو 15 ديسمبر أو يناير إذا أقر البرلمان الاتفاق قبل انتهاء فترة التمديد.

وأضافت الصحيفة، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى تتاح لحكومات دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لتقييم احتمالات إقرار الاتفاق في البرلمان البريطاني قبل يوم الثلاثاء القادم، وأبلغ دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، وكالة "رويترز" للانباء، اليوم، أنه استنادا إلى التطورات في لندن فإن خيارات التمديد ستتراوح بين شهر إضافي، أي إلى آخر نوفمبر، ونصف عام أو أكثر.

وكان مجلس العموم البريطاني قرر أمس السبت في جلسته الاستثنائية، إرجاء التصويت على اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأول الخميس. وصوت المجلس على إلزام الحكومة بتمديد موعد البريكست، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست.

وكان البرلمان البريطاني افتتح، صباح أمس، جلسةً استثنائية مخصصة بشكل كامل لاتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" المقرر في 31 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".