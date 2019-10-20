شهد مكتب التأمينات الاجتماعية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وقوع مشادة بين مواطن وموظفة بالتأمينات انتهت باعتداء الأخيرة عليه بالحذاء ووفاته في وقت لاحق، فيما أكد مصدر أمني أن الاعتداء بالحذاء وقع داخل مكتب المدير.

وقال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن المواطن والذي يبلغ من العمر 65 عاما بعد بلوغه سن المعاش توجه إلى مكتب تخليص تأمينات لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين "على المعاش" في التأمينات بناء على طلبهم وتوكيلات منهم.

وتابع المصدر: "أثناء توجه الموظف أمس إلى مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان وقعت مشادة بينه وبين الموظفة التي تعمل بالأرشيف، ثم توجه إلى مكتب المدير ليشكو له ما حدث وأثناء ذلك حضرت الموظفة ووقعت مشادات بينهما مجددا داخل مكتب المدير، وتطور الأمر لاعتداء الموظفة على المواطن بالضرب بالحذاء".

وأضاف: "تلقت الشرطة بلاغا بالواقعة وتم اصطحاب الموظفة والمواطن إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان وتدهورت الحالة الصحية للمواطن وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر وتوفي بمجرد وصوله إلى المستشفى".

وقال مصدر أمني إن الوفاة طبيعية وجاءت إثر تعرض المواطن لأزمة قلبية وهبوط في الدورة الدموية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا من "عصام محمد" يفيد باتهام (وداد.ا) موظفة بمكتب التأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان بالتسبب في وفاة والده، 65 عاما، بعد وقوع مشادات بينهما واعتداء الأخيرة عليه بضربه بالحذاء.

انتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر من رمضان لمباشرة الواقعة وتم التحفظ وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيقات.