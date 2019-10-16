أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان طرح عدد 29 محلا للبيع بالمزاد العلني بمساحات تتراوح من 14 مترا مربعا إلى 69 مترا مربعا، بالأسواق التجارية وأسفل العمارات بالمجاورات "18 - 25 - 31 - 33 - 38 - 40 - 43 - 49 - 50 - 54" بالمدينة.

واشترط الجهاز توافر الآتي:

- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد 500 جنيه لكل محل.

- تعقد جلسة المزاد يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز.

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.

ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد ما يلي:

- يجرى استكمال سداد "نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، والباقي قدره 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

- أو يسدد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، مضافًا إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت السداد، على أن تحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد وحتى تاريخ السداد + نصف بالمائة مصاريف إدارية بالإضافة إلى "2% للمحلات الواقعة بالأسواق التجارية فقط" على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.

ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 "قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة".