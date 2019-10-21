مناقشات استمرت لمدة عام كامل، بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية، لوضع التصور الكامل اللازم لإنشاء البورصة السلعية في مصر، أمس، تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، التي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للبدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة وعلى رأسها البورصة المصرية.

وأكد وزير التموين، أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وأشار إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً في مصر، وجارٍ إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.

الدكتور علي عبدالرؤوف الخبير الاقتصادي، قال إن بورصات السلع هي واحدة من أقدم البورصات في مصر، حيث كانت متداولة منذ في فترة الخمسينيات وكان أبرزها "بورصة القطن"، ولكنها أهملت لفترات طويلة، موضحا أن إنشاء بورصة سلعية للسوق، يهدف إلى وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها.

وأضاف عبدالرؤوف لـ"الوطن"، أن وجود بورصة سلعية له عدة فوائد أبرزها شفافية الأسعار الخاصة بالسلع، وفرض رقابة على الأسعار التي يتم تداولها والتأكد من سلامتها على المواطن، بالإضافة إلى كونها تساعد الحكومة على حجم العرض والطلب وبالتالي يساعدها في التعرف على حجم الفائض فيتم تصديره أو العجز فيتم تجنبه خلال الأعوام المقبلة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن البورصة السلعية تساعد أيضا على جذب المستثمرين والشركات للعمل في السوق المصرية، كما أنه سيساعد على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة بالبورصة السلعية، بالإضافة إلى كونها تساعد على إنهاء احتكار أي أشخاص لمنتج أو سلعة معينة.

من جانبه، قال الدكتور منير عبدالسلام، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء البورصة السلعية يساعد على تسهيل المبادلات وضبط الأسعار ليعبِّر السعر عن قيمته الحقيقية في الأسواق، دون أي تلاعب أو احتكار من قبل التجار أو الوسطاء.

وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن"، أن البورصة تتميز باختصار الوقت وتسهيل عملية المبادلات بين البائع والمشتري، مشيرًا إلى أنها عبارة عن مكان محدد أو غير محدد يدار منه المؤسسة ومهمتها تنظيم ومراقبة والإشراف على عملية المبادلات بين البائع والتجار والموزع.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن البورصة تساعد أيضًا على ضبط الأسعار من خلال الوصول للسعر الحقيقي والعادل بين البائع والمشتري لتغطية التكلفة وتحقيق ربح معقول، كما أنها تنظم التعاملات بين البائعين والتجار.