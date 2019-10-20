فاروق الباز عن الرحلات لكوكب المريخ: "ملهاش لازمة في الوقت الحالي"

قال العالم المصري فاروق الباز، إنه لا فائدة من إجراء رحلات إلى سطح المريخ في الوقت الحالي، مضيفا، "ملهاش لازمة حاليا، بس يبقى لها لازمة لما نعرف إن المريخ فيه حاجات كويسه جدا وحاجات نقدر نستخدمها".

وأضاف الباز، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم، "عشان فيه مياه هناك حتى لو عليها ثلج ممكن يبقى فيه حياة بس نحط جنب فيه حياة هناك دي علامة استفهام، بس ممكن الواحد يعيش فيه"، موضحًا أن الراحلة الواحدة لسطح المريخ تستغرق 9 أشهر.

وتابع، "طالما الرحلة تستغرق 9 شهور يبقى لازم نقعد على الأقل هناك شهر كامل، فالواحد لازم يسأل نفسه هشرب منين وهأكل منين الفترة دي كلها، لو اتأكدنا بنسبة 100% إن سطح المريخ فيه مياه ده هيساعدنا إننا نسافر، لو مكنش فيه مياه هتبقى العملية صعبة شوية".