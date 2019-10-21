أشاد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بافتتاح محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحًا أنها أكبر محطة لمترو الأنفاق على مستوى الشرق الأوسط، واستغرق تنفيذها 3 سنوات.

وأضاف "والي"، خلال حواره مع كاميرا قناة "TeN"، خلال نشرة "أخبار TeN"، أن مساحة المحطة 10 آلاف متر مسطح، ومجهزة بكل الوسائل الحديثة من "ماكينات قطع تذاكر، بوابات تأمين"، فضلا عن وجود 78 كاميرا مراقبة.

وبدأت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تشغيل محطة هليوبوليس أمام الركاب، مع السماح لقطارات الخط الثالث بالتوقف بها، عقب انتهاء أعمال تنفيذها بالكامل.

واستقبلت المحطة، الركاب، بعد افتتاحها، وأعلن اللواء عصام والي، انتظام حركة سير القطارات بالخط الثالث عقب افتتاح محطة هليوبوليس.

وأشار إلى أن الخط الثالث للمترو صمم على أحدث المواصفات العالمية، وجميع قطاراته تعمل بطاقتها كاملة.

وأوضح والي، لـ"الوطن"، أن محطة هليوبوليس بالتحديد، صممت وفق أحدث المواصفات العالمية، ومستوياتها الثلاث مكيفة، كما أن بها سلالم كهربائية متحركة بالمستويات الثلاث (من الرصيف وحتى مستوى سطح الشارع)، ومزودة بماكينة صراف إلكتروني الـ"VTM" لاستخراج التذاكر آليا، إلى جانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة، لمنع زحام المواطنين.