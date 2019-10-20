فرضت السلطات التشيلية مساء اليوم، لليلة الثانية على التوالي، حظر تجوّل في العاصمة سنتياجو في محاولة منها للحدّ من أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام والتي أسفرت عن سقوط قتيلين. وقال الجنرال خافيير إيتورياجا إنّ "حظر التجوّل يسري اعتباراً من الساعة التاسعة مساء"، داعياً سكان العاصمة إلى "التزام الهدوء وملازمة منازلهم".

وأضاف إيتورياجا، أنّ حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس سيباستيان بينيرا مساء أمس الاول الجمعة لمدة 15 يوماً في سنتياجو تم توسيع نطاقها بحيث بات يشمل إضافة إلى العاصمة خمساً من مناطق البلاد.

و اليوم الأحد تجدّدت المواجهات في سنتياجو بين متظاهرين والشرطة في اليوم الثالث من أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ عقود وأسفرت عن قتيلين وثلاثة جرحى على الاقلّ. وبدأت المظاهرات،أمس الاول الجمعة احتجاجاً على زيادة رسوم مترو سنتياجو -من 800 إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) - التي تملك أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أمريكا اللاتينية يبلغ طولها 140 كيلومتراً وتنقل يوميا ثلاثة ملايين راكب.

ومع أنّ الرئيس تراجع مساء أمس السبت عن قرار زيادة أسعار المواصلات، إلا أن شرارة الاحتجاجات لم تنطفئ، لا بل إنّ المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم لتشمل قضايا أخرى مثل التفاوت الاجتماعي والاحتجاج على النموذج الاقتصادي المطبق والحصول على التعليم والخدمات الصحية المرتبطين خصوصا بالقطاع الخاص.