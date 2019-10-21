"كل ما يشوف النار يهدا".. طفل في دار أيتام وراء حرق عقار أكتوبر 8 مرات

بعد حرق العقار رقم 141 بالحى الخامس بمدينة 6 أكتوبر، 8 مرات فى فترة زمنية متتالية، فى أسبوع، توصلت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى أن وراء حرق العقار 8 مرات، طفل، عمره 13 سنة "نزيل" بدار رعاية الأطفال التى تقع بالطابق الثاني بالعقار.

وأوضحت التحريات والتحقيقات، التى جرت بمعرفة اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطفل بالصف الثاني الإعدادي، ويعاني من حالة نفسية سيئة، وأنه يقوم بإشعال النيران في العقار باستخدام "كبريت"، وعقب إشعاله النيران يشعر براحة نفسية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن العقار الذى نشب فيه الحريق، مكون من طابق أرضي و5 طوابق، ويضم العقار دار أيتام، بها 11 طفلا.

وشرحت التحريات والتحقيقات التى قادها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مالك العقار ووالدته يقيمان أيضا فيه، وأن الحرائق كانت في شقق مختلفة بالعقار.

وأوضحت التحريات التى جرت بمعرفة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، والرائد محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، أنه بمجرد تلقى بلاغات الحريق، انتقلت سيارات الإطفاء وضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل وقوع إصابات، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وانتقلت النيابة لإجراء معاينة وقررت انتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحرائق المتكررة.