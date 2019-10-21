أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، جائزة مالية مقدمة من الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، لأفضل عرض في المسابقة الرسمية للمهرجان خلال دورته الخامسة، والتي ستقام في محافظة أسيوط خلال الفترة من 8 إلى 14 أبريل المقبل.

وقال مهران، في بيان، إن الهدف من الجائزة هو دعم الشباب الموهوبين، وتحفيزهم على تقديم رؤى مختلفة، وتطوير عروضهم الفنية.

وأضاف: النجاح الكبير الذس حققه المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في دوراته الأربعة الماضية، وتحقيقه لأهدافه، والتي من أهمها "دعم وتشجيع الشباب على الإبداع"، جعلني أفكر في عمل الجائزة، وتطويرها مع أفكار أخرى سيتم الدفع بها لتطوير المهرجان في دوراته.