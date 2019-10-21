"إسكان اجتماعي بـ2 أسانسير".. الأسمرات أكبر مشروعات تطوير العشوائيات

عرض برنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا حول حي الأسمرات بمراحلة الثلاث، كونه أحد أهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات في مصر.

وذكر التقرير المذاع على فضائية "ON E" أن هناك طفرة هائلة في ملف التطوير الحضاري للمناطق العشوائية الذي تتبناه الدولة، تجلت في حي الأسمرات بمراحلة الثلاث، والذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات.

من جهته، قال حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، إنه وبعد مرور 3 سنوات حافظ الأهالي على منازلهم الجديدة، ولم يتسطع أحد قط تغيير معالم الحي الجديد أو واجهات المنازل بتحولها إلى شكل غير لائق.

وأضاف "غندور" في التقرير، أن الأسمرات 1، 2 بهما 11 ألف وحدة سكنية وتم تسكينها بالكامل، وحاليا يتم تسكين الأسمرات 3: "عمرنا ما شوفنا فيه إسكان اجتماعي في مصر بـ2 أسانسير و10 أدوار".

فيما قال الدكتور مدحت قنديل، مدير عام منطقة المقطم والأسمرات الطبية، إن أي مواطن يأتي للكشف، يتم قطع تذكرة له، ويقوم باستخدامها في أي مجال يريده: "سعر التذكرة جنيه واحد، والعلاج بالمجان".