وائل الإبراشي: قضية جنة نتاج مأساة اجتماعية.. آن الآوان لحماية الأطفال

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قضية الطفلة جنة نتاج مآسي اجتماعية يعيشها المصريون منذ سنوات، مشددًا أنه آن الآوان لحماية الأطفال.

وأضاف خلال تقديم برنامج، "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "نعالج كل المشكلات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والأطفال في سياق صراع بين الرجل والمرأة، ويضيع الأطفال بينهما"، واصفا ما يدور في المجتمع المصري، خاصة في معالجة قوانين الأحوال الشخصية بـ"الحرب الأهلية"، مستنكرًا إياها ومعتبرًا أنها استنزفت المجتمع المصري.

وتابع: "يجب أن ننصر الأطفال والمجتمع، لماذا هذه العبثية والنزيف، نعيش في هذه الحرب منذ عقود، وفي نهاية المطاف يتضرر الأطفال من ذلك الصدام، لأننا لم نفكر جيدًا في مصلحة المجتمع، للأسف جنة أغتصبت وكأننا جميعًا أغتصبنا، ذُبحت وكأننا جميعًا ذُبحنا، لأننا مستنزفين في قضية الصدام بين الرجل والمرأة".

وواصل: "نصف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منحازة للمرأة، ونصفها الآخر منحازة للطفل، ولم نفكر في الانحياز للأطفال، هذا الموروث الاجتماعي لابد أن ينتهي وأن يبحث الجميع عن مصلحة المجتمع، نعيش في جحيم لو تركنا قضية جنة دون أن نجد حلًا لقضايا مماثلة".