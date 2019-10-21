البلطي بـ20 والبوري بـ40.. سوق العبور يعلن أسعار الأسماك

قال محمد جعفر، عضو مجلس أمناء سوق العبور عن الأسماك، إن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب: "كلما زاد المعروض كلما قل السعر، ومفيش حد بيحدد سعر حاجة".

وأضاف "جعفر" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية "ON E" أن سعر السمك البلطي في سوق العبور يبدأ من 20 جنيها، والبوري 40 جنيها، موضحا أن تجار التجزئة يشترون منتجاتهم من سوق العبور ويتحملون مصاريف النقل والعرض، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأسماك.

وأكد عضو مجلس أمناء سوق العبور عن الأسماك، أن سوق الأسماك يشهد انخفاضا بالأسعار منذ فترة وحتى اليوم، مشيرا إلى أن "موسم خليج السويس" قد بدأ منذ 20 سبتمبر الماضي، الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض سعر الأسماك بشكل كبير.