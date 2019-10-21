افتتح الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، والمهندس عمرو جزارين رئيس نادي الجزيرة، وضيف الشرف العالم الجليل دكتور فاروق الباز، معرض "مصرية" في نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة، والذي ضم أكثر من 120 عارضا وعارضة من مختلف المنتجات والصناعات المتميزة، تشجيعا للصناعة المصرية ودعما لصغار المنتجين والمصنعين وفتح الأسواق الجديدة لهم وتقديمهم في أجمل صورة.

نظّم المعرض لجنة مصرية تابعة للجنة الاقتصادية برئاسة مها خيري وأعضاء اللجنة بالمنطقة الروتارية مصر، وبالتعاون مع العديد من الأندية الروتارية.