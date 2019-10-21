قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إنه مطمئن على مصر في الوقت الحالي، مؤكداً أن "بلدنا تتحسن وتسير في الطريق الصحيح"، وذلك خلال حواره في برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأوضح "الباز"، أنه يجب على مصر توطيد علاقتها مع أفريقيا بشكل أكبر، حيث إن توطيد العلاقات المصرية الأفريقية يُحقق مصالح وفوائد لهم جميعا، مضيفًا: "مبسوط إننا عندنا علاقات جيدة مع أفريقيا، وهما كمان مبسوطين جدا بده، الناس هناك بتحبني وبتشوفني وأنا ماشي تقول عليا مصري أهو، هما مبسوطين بينا، وإحنا مبسوطين بيهم".

وأكد: "لازم نوطد العلاقات مع أفريقيا بشكل أكبر، لأنه مصلحة للطرفين".