افتتح الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، فعاليات برنامج إدارة الأزمات والكوارث، ضمن برتوكول التعاون المبرم بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ومديرية الصحة بالبحيرة للأطباء البشريين والعلاج الطبيعي والصيادلة وأخصائي التمريض.

يتضمن البرنامج تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي سبق إعدادها والتدريب عليها وأعمال المواجهة والإغاثة بأنواعها وفقًا لنوعية الأزمة أو الكارثة وعمليات الإخلاء عند الضرورة، لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع ككل.

وأوضح "صالح"، أن إدارة الأزمات والكوارث هو علم مؤسس كغيره من العلوم على مجموعة من الأسس والمبادئ العلمية والمفاهيم الخاصة به، وهذا ما يجعله علمًا مختلفًا في أساليبه وتطبيقاته، عن العلوم الإدارية الأخرى والتي تختلط به، فإدارة الأزمات والكوارث تهدف إلى التحكم في أحداث مفاجأة ومتفاقمة، وسرعة التعامل معها وتصنيفها ومواجهة آثارها ونتائجها.

يذكر أن البرنامج يأتي ضمن برنامج الخطة التدريبية المزمع تنفيذها خلال أكتوبر الجاري، حيث إن عدد المتدربين 44 متدربًا، ويحاضر فيه الدكتور سماح الصاوي مدير المركز ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث.