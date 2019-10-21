تستعرض "الوطن" استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 أكتوبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) نحو 16.20 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى لتنمية الصادرات نحو 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.02 جنيه للشراء و18.17 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.02 جنيه للشراء و18.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف العربى الدولى نحو4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزى المصرى نحو 20.96 جنيه للشراء و21.13 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 20.83 جنيه للشراء و 21.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، وسجّل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.