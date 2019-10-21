قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، إنه من الضروري أن يكون هناك تعاون سياسي بين دول حوض النيل، لأن هذا التعاون يحقق منافع مشتركة في مواجهة مشاكل التنمية، وتحقيق أهدافها واستدامتها.

وأضاف، خلال مشاركة وفد من المعهد برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في جلسة عن التعاون بين الدول على نهر النيل، ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمياه، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم،أن التعاون السياسي بين هذه الدول، يبين كيف يمكن بناء سياسات عامة ومائية مشتركة تحافظ على الأمن والاستقرار، وتضمن تنمية الشعوب، ورفع مستوى المعيشة ومواجهة قضايا الفقر والتهميش.ضم وفد المعهد في الملتقى، كلا من الدكتور كمال غلاب، وكيل المعهد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد الفتاح، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحدث ممثلوا المعهد، خلال الجلسة عن أهم قواعد القانون الدولي التي تلزم الدول المشاركة في نهر واحد بالتعاون، وعدم أحداث أضرار جسيمة بشركاء النهر، وأهمية توزيع المياه في دول الحوض، خاصة أن مشكلة المياه في الحوض ليست في ندرتها ولكن حسن إدارتها، بجانب اعتماد مصر على مياه النيل التي تأتي من خارج حدودها، والحرص على استمرار تدفقها وحتمية التعاون، واستتباب الأمن والسلام وعلاقات حسن الجوار بين مصر ودول حوض النيل.

وقدم الدكتور مساعد عبد العاطي، طرحا لأهم المعاهدات الدولية الملزمة لضرورة التعاون بين شركاء النهر والأخطار الناجمة عن عدم التعاون، والحرص على عدم إحداث أضرار ملموسة بالشركاء، مشيرًا إلى أن قواعد القانون الدولي كفيلة بحماية وضمان حقوق مصر في نهر النيل.