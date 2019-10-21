تستضيف كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان اليوم، أبطال فيلم الممر في ندوة عن حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار حرص الجامعة على تنظيم الندوات التثقيفية التي تساعد على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب الجامعة.

وتتضمن الندوة كلمة للفنانين أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، ومحمود حافظ عن دور السينما في التعريف بدور القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة.