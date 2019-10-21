أعلنت دار الإفتاء المصرية استكمال فتح باب تلقي طلبات الالتحاق للدراسة بالدفعة الثامنة، بموقع إعداد المفتين عن بُعد حتى الخميس بعد المقبل الموافق 31 أكتوبر.

ونشرت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، رابطا دعت المشاركين للدخول عليه لمراجعة الشروط والمتطلبات هنا

http://www.ifta-learning.net/joinus

كما دعت الدار للتسجيل للدراسة بموقع الإفتاء عن بعد، حيث يتم تقديم الأوراق من خلال استمارة التقديم الإلكتروني فقط هنا

وشروط القبول بموقع الإفتاء عن بعد تم وضعها على موقع دار الافتاء الرسمي وتشمل

أن يكون حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل.

أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

أن يجتاز امتحان القبول (المقابلة الشخصية).

وتشمل الأوراق المطلوبة للالتحاق الأوراق المطلوبة