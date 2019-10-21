قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده ستتخذ خطوة رابعة نحو خفض التزاماتها النووية إذا فشلت أوروبا في الوفاء بتعهداتها، خلال الفرصة المتبقية، حسبما أفادت فضائية "العربية".

تأتي الخطوة الرابعة من تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي، بفرض مزيد من القيود على عمليات التفتيش الدولية في المنشآت النووية الإيرانية، والحد من أنشطة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية في إيران.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، حسب إدعاء الجانب الأمريكي.