قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تحت رعاية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، وبالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعي، تقوم الجمعية خلال شهر أكتوبر الجاري بتوقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين في 3 قوافل طبية لأهالي قرى شونى مركز طنطا، وبلشاي ودلبشان وكفريعقوب مركز كفرالزيات، وسنباط وكفرسنباط وحانوت مركز زفتا، والعامرية مركز المحلة، وحصة أبار مركز بسيون، مشيرا إلى أن القوافل الطبية تأتي استكمالًا لأنشطة الجمعية في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين .

وأكد "شعبان" أنه يتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية، نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

موضحا أن الجمعية بمحافظة الغربية نجحت في المجال الطبي وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي لمرضى العيون على 49 ألف مريض، وإجراء 12570 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9521 نظارة طبية لغير القادرين، ولمرضى القلب، تم إجراء 3285عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تمامًا.

وذكر أن الجمعية نفذت عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة الغربية وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا، حيث نجحت الأورمان في توزيع 3298 مشروع تنموى متمثل في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، كذلك ساهمت الجمعية في توزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا .